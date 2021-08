Stiri pe aceeasi tema

- Industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul "cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica", scumpirea painii fiind imposibil de evitat in urmatoarele luni, in conditiile in care costurile sunt influentate

- Industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul "cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica", scumpirea painii fiind imposibil de evitat in urmatoarele luni, in conditiile in care costurile sunt influentate semnificativ si de pretul ridicat…

- Recolta de cereale mai slaba, forta de munca greu de gasit si scumpa, explozia preturilor energiei, combustibilului si transportului, la care se adauga valul inflationist global, toate acestea se reflecta...

- Romanii platesc din ce in ce mai mult pe combustibil. Prețul unui litru de benzina este mai mare decat inainte de pandemie și se apropie de 6 lei.In șapte luni de zile (1 ianuarie – 4 august 2021), prețul benzinei a crescut cu mai mult de un leu pe litru. Scumpirea variaza de la pompa la pompa intre…

- Painea se scumpeste din nou, din cauza recoltei slabe de grau si a cresterilor de pret pentru electricitate, gaze naturale si carburanti. Astfel, pretul franzelei de 300 de grame ar putea ajunge la 1,5 lei pana la sfarsitul anului, spun reprezentantii Rompan.Franzela de 300 gr se va scumpi pana…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la o dezbatere organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania, ca producatorii se plang de faptul ca preturile produselor sunt prea mici, dar consumatorii considera ca ele sunt prea mari, precizand ca, undeva, „apare un monopol care…

- ▪ Creștere a activitații in construcții, comerțul cu amanuntul și servicii; ▪ Creștere moderata a numarului de salariați in construcții, comerțul cu amanuntul și servicii; ▪ Creștere a prețurilor in industria prelucratoare, construcții și comerțul cu amanuntul. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei…

- Scumpirea petrolului este pusa de analiști pe seama optimismului generat de reducerea restricțiilor și reluarea calatoriilor pe perioada de vara, ceea ce va crește cererea de carburanți. De asemenea, datele economice din China indica o creștere a producției in luna mai, dupa o incetinire in aprilie.…