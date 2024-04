Cu cât se vinde la Turda o mașină de scris Remington, veche de peste 100 de ani? Pentru pasionați sau colecționari, site-urile cu vanzari de obiecte vechi, abunda in oferte. Prețurile insa nu sunt deloc mici. Spre exemplu o mașina de scris veche de peste 120 de ani se vinde la Turda cu aproape 1.500 de lei! Mașina de scrie este in stare foarte buna. E un Remington nr.7 și este considerata un „exemplar de muzeu”. „ Celor pasionați și colecționarilor va punem la dispoziție o mașina din colecția noastra considerata un exemplar de muzeu și dintre cele mai rare: REMINGTON 7, 1902. Acest exemplar este funcțional și vine insoțit de carcasa metalica protectoare cu maner din lemn originala.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

