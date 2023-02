Se scumpește motorina! Interzis la importurile din Rusia Ziua de duminica, 5 februarie, va fi una de cotitura pentru energia Europei pentru ca niciun litru de motorina și motorina din Rusia nu va mai fi importat. Romania nu ar trebui sa fie afectata de o eventuala penurie motorina dar in viitor s-ar putea confrunta cu mariri de preț din cauza evoluției internaționale a cotațiilor produselor petroliere. Ziua de duminica, 5 februarie, va fi una de cotitura pentru energia Europei pentru ca niciun litru de motorina și motorina din Rusia nu va mai fi importat. Asta ar putea duce a o penurie de motorina pe piața europeana și la o creștre de prețuri. Publicația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

