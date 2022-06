Se scumpesc biletele de tren. Care sunt noile tarife Calatorii vor plati considerabil mai mult pentru o calatorie cu trenul, de la 1 iulie. Conform unui ordin al Ministerului Transporturilor, majorarea este de aproape 20% din prețul actual. Astfel, daca in prezent o calatorie cu trenul regio pe ruta București Nord – Brașov costa, la clasa a II-a, 25 de lei, din 1 iulie va fi 29 de lei. Cu Interregio, la clasa a II-a, pe aceeași ruta se achita 48,6 lei și va fi 54 de lei, conform noului tarif, prezentat de puterea.ro inca de la sfarșitul lunii trecute. Și drumul spre mare va fi mai scump , cu trenul. Daca o calatorie cu Regio costa acum, la clasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

