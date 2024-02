Primaria Sectorului 6 anunța un proiect prin care se va reamenaja Lacul Morii, zona din Militari. Lucrarile vor incepe in aceasta primavara și vor dura aproximativ 3 luni. Lacul Morii are o istorie sinistra, fiind unul dintre proiectele comuniste pentru care mulți oameni au avut de suferit, iar in jurul sau au fost țesute nenumarate povești terifiante.

”Avem bani prinși in buget pentru #ParculLaculMorii, de 16,6 hectare!

Pentru anul 2024, am alocat 3,2 milioane de lei pentru proiect tehnic, autorizare și studiu de fezabilitate.

Alți 7,5 milioane pleaca spre amenajarea malului sudic…