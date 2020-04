Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek. Geneticianul Peter Forster de la Universitatea britanica Cambridge coordoneaza un proiect de…

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek.

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek.

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți sa traga cu…

- India, cel mai mare producator mondial de medicamente generice, a restricționat exportul a 26 de ingrediente farmaceutice active (API) și medicamente, deoarece epidemia de coronavirus a afectat lanțurile de aprovizionare, potrivit 360medical.ro.Printre substanțele active pentru care s-au introdus…

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- Prima companie care anunța oficial ca epidemia cu coronavirus ii afecteaza afacerile. Ce se intampla cu Apple in China Gigantul american Apple a avertizat ca este putin probabil sa-si indeplineasca tintele trimestriale de vanzari stabilite in urma cu doar trei saptamani, din cauza epidemiei cu noul…