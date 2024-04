De ce ajutorul SUA nu va schimba soarta Ucrainei Ajutorul american de 61 de miliarde de dolari ofera Kievului un ragaz, dar este puțin probabil ca aceasta suma sa schimbe situația pe campul de lupta de una singura. Multe vor depinde de rapiditatea cu care asistența americana poate ajunge in prima linie. In timp ce pachetul a fost blocat timp de șase luni in […] The post De ce ajutorul SUA nu va schimba soarta Ucrainei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodmir Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru Camera Reprezentanților SUA dupa aprobarea unui nou pachet de asistența militara de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dupa luni de intarzieri. El a spus ca ajutorul ar putea salva mii de vieți. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Slovacii nemultumiti de refuzul guvernului lor de a acorda ajutor militar Ucrainei in lupta cu invazia rusa au strans in aceasta saptamana aproape 2 milioane de euro, intr-o incercare de a ajuta la furnizarea de munitii Kievului, transmite Reuters.

- Dezvoltarea sistemelor fara pilot, a dronelor, este cheia pentru a oferi Kievului un avantaj fața de forțele ruse „superioare numeric”, a declarat comandantul șef al armatei Ucrainei, Oleksandr Sirski, luni, conform Reuters.

- Comisia Europeana va transfera in luna martie Ucrainei o prima transa, de 4,5 miliarde de euro, din ajutorul financiar in valoare totala de 50 de miliarde de euro care va fi oferit Kievului din bugetul UE pana in anul 2027, a anuntat sambata, la Kiev, presedinta executivului comunitar, Ursula von der…

- Dupa luni de zile de solicitari din partea oficialilor ucraineni, administrația Biden lucreaza pentru a furniza Ucrainei noi și puternice rachete balistice cu raza lunga de acțiune, potrivit a doi oficiali americani citați de NBC News. La sfarșitul anului trecut, SUA au inceput sa furnizeze Ucrainei…

- Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o posibila scadere a ajutorului din partea aliatilor sai, ceea ce o va forta sa isi adapteze strategia militara, a declarat generalul Valeri Zalujnii, comandant-sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, intr-un articol publicat joi, informeaza AFP, citat de Agerpres.Foarte…

- Miercuri, 31 ianuarie, Uniunea Europeana, prin șeful diplomației Uniunii, Josep Borrell, a cerut celor 27 state membre un inventar detaliat al susținerii lor militare pentru Ucraina, cu scopul de a se incerca intarirea sprijinului respectiv in momentul in care Kievului ii lipsesc munițiile in fața atacurilor…

- „Nu cred ca va mai fi disponibil vreun ajutor in curand, avand in vedere haosul din cadrul Partidului Republican”, a declarat Jim Manley, un fost consilier democrat de rang inalt din Senat, citat de Financial Times.Soarta ajutorului american pentru Ucraina atarna de un fir de par, in condițiile in care…