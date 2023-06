Se schimba pardoseala din Sala Polivalenta Craiova. Primaria a scos la licitatie contractul prin intermediul caruia vrea sa innoiasca suprafata de joc din Sala Polivalenta, pe suma maxima de 1.031.932 de lei (fara TVA). Cel mai probabil, decizia are legatura si cu faptul ca, in acest an, parte din Festivalul IntenCity are loc si in Sala Polivalenta. Suprafata de joc a Salii Polivalente din Craiova va fi schimbata complet, fiindca autoritatile sustin ca numeroasele evenimente ce au loc anual aici s-au inmultit, iar pardoseala s-a uzat. Asa ca pentru aceasta lucrarea a fost estimat un cost maxim…