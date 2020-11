Se schimbă regulile pentru cetățenii care vor să călătorească în Grecia Incepand din 20 noiembrie, pentru a calatori in Grecia vor trebui respectate noi reguli, conform anunțului Ministerului Afacerilor Externe. Toți cetațenii straini care vor sa calatoreasca in Grecia trebuie sa se supuna unui nou set de reguli. Noile reguli Toate persoanele care intra in Grecia prin punctul de frontiera Promachonas vor fi testate pentru Covid-19. Testul va fi rapid, iar rezultatul acestuia va fi emis imediat. Doar persoanele testate negativ pentru coronavirus iși vor continua calatoria. Conform Ministerul de Externe, masura are caracter suplimentar. Nu vor fi testați pentru Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

