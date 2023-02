In perioada urmatoare se va schimba procedura pentru inlocuirea buletinelor dupa ce a fost emisa o noua ordonanța de urgența in acest sens.

Mai exact, romanii nu vor mai fi nevoiți sa prezinte atatea documente ca pana acum, spre exemplu certificatul de casatorie, de naștere sau documentele casei. Mai mult, romanii nu vor mai fi obligați sa mearga doar la unitațile de evidența populației din zona in care au domiciliul.

In plus, buletinul electronic va putea fi realizat in mai multe orașe din țara, nu doar in Cluj-Napoca, cum este in prezent.

”Trebuie sa spun ca cetațeanul,…