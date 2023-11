Se schimbă normele! Cumpărăm carne de porc doar din magazine ANSVA a publicat normele privind creșterea porcilor in care se prevede interdicția totala asupra vanzarii porcilor vii, chiar inainte de sarbatorile de iarna. Mai mult, conform noilor reglementari, proprietarii de porci din gospodarii devin obligați sa declare animalele la Primarie, in Registrul Agricol. Creșterea porcilor a intrat sub auspiciile monitorizarii și reglementarii mai stricte dupa […] The post Se schimba normele! Cumparam carne de porc doar din magazine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Creșterea porcilor, sub auspiciile monitorizarii și reglementarii mai stricte dupa modificarea legislației privind creșterea și vanzarea acestor animale in gospodariile țaranești. Interdicția totala asupra vanzarii porcilor vii e o grea provocare pentru gospodari acum, inainte de Craciun. Conform noilor…

