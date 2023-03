Se schimbă legea alocațiilor pentru copii. Cele mai importante modificări Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege al USR care prevede ca dreptul la alocația de stat pentru copii este stabilit incepand cu prima zi de viața a copilului și nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, așa cum a fost pana acum. Urmeaza ca […] The post Se schimba legea alocațiilor pentru copii. Cele mai importante modificari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

