Simion Hancescu, presedintele FSLI, afirma, sambata dupa amiaza, ca este „exclus” ca scolile sa se deschida luni si ca profesorii sa renunte la greva generala anuntata. Acesta subliniaza ca daca vor exista cazuri de inspectori scolari sau directori de scoli care vor incerca sa ii intimideze pe profesorii participanti la greva, pe numele acelora vor fi depuse plangeri penale. ”Educatia trebuia sa fie tratata altfel mai demult. Nu trebuia sa ajungem maine, in data de 21 mai, cand noi am cerut negocieri de cinci luni de zile, serioase si solutii. Daca realizau ceea ce le-am spus si am avertizat:…