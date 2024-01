Stiri pe aceeasi tema

- Marea schema pentru eliminarea lui Trump pentru sprijinirea Ucrainei (scenariu dezvaluit de Times)Conflictul din Ucraina ar putea fi prelungit cel puțin pana in 2025. In orice caz, astfel de planuri sunt puse la cale la Londra, susține ziarul "Times", citand o sursa din Guvernul britanic, relateaza…

- Eventuala drama legata de veto-ul Ungariei la discuțiile de aderare a Ucrainei amenința sa dea impresia unui eșec colectiv cu ocazia viitorului summit al UE, dupa cum a avertizat vicepremierul ucrainean, Olha Stefanișina, relateaza EuObserver citat de Rador Radio Romania. Intr-un “tangou” diplomatic…

- Luptele dintre trupele ruse și ucrainene s-au intensificat pe frontul de est, fara ca niciuna dintre parți sa faca progrese semnificative, in timp ce Kievul se pregatește sa respinga atacurile masive impotriva infrastructurii sale energetice inainte de venirea iernii, relateaza EFE, conform Rador Radio…

- Kievul confirma: 'Ucraina nu va primi milionul de muniție promis pana in primavara'Intr-adevar, Uniunea Europeana ar putea sa nu aiba timp sa transfere un milion de obuze de artilerie in Ucraina pana in martie 2024. Aceste zvonuri au fost confirmate de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro…

- Ungaria nu va permite ca urmatoarea tranșa de 500 de milioane de euro sa fie alocata Ucrainei din Fondul european de pace pana cand Kievul nu va da garanții ca OTP Bank nu va mai fi inclusa pe lista ucraineana a "sponsorilor de razboi internațional", a declarat ministrul afacerilor externe și al relațiilor…

- Peste 260 de civili au decedat in Ucraina din cauza unor mine terestre sau a altor incarcaturi explozive in cele 20 de luni de razboi cu Rusia, a anuntat armata țarii vecine. Kievul estimeaza ca pe o suprafata de 174.000 de kilometri patrati, ceea ce reprezinta aproximativ o treime din teritoriul Ucrainei,…

- Presedintele Comitetului pentru relatii internationale din Duma de Stat, Leonid Slutki, a reactionat luni dur la anuntul autoritatilor de la Chisinau privind blocarea accesului la 31 de site-uri rusesti , intre care unele ale principalelor media de informare din Rusia, precum agentiile de presa TASS…

- Drone maritime ucrainene au lovit in ultimele 72 de ore doua nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagra in apropierea portului Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat vineri agentiei locale de stiri Ukrinform o sursa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei…