Se reindustrializează România? Șapte fabrici noi se deschid în 2024, investiții de 1,2 miliarde de euro Sapte fabrici cu o valoare cumulata a investitiilor de 1,2 mld. euro incep productia in 2024. Acestea vor produce anvelope, baterii, materiale de izolatii, gips-carton si profile metalice, echipamente de incalzire, medicamente, componente industriale si pentru electrocasnice sau elemente de zidarie. Toate aceste investitii mari vor crea, in 2024, peste 1.000 de locuri de munca in productie la nivelul intregii tari. Investitiile in fabrici anuntate in Romania anul trecut si in a doua jumatate a anului 2022 urmeaza sa prinda viata anul acesta. Sapte unitati de productie, precum fabrici… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

