Se reiau lucrările pentru Canalul Siret-Bărăgan, anul viitor Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, spune ca anul viitor vor incepe lucrarile la inca 35 de kilometri din Canalul Siret-Baragan. Lucrarile au fost stopate de ceva vreme, in contextul in care au fost oprite achizițiile publice. „In momentul de fata se lucreaza la acest proiect si eu sunt convins ca in martie anul viitor vom vedea excavatoare in zona. Realizarea Canalului Siret-Baragan are un rol foarte important, aduce beneficii agricultorilor din zona, pentru ca aproape trei amenajari de irigatii importante din Ialomita, Braila si Buzau pot fi alimentate gravitational din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

