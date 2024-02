Școala Gimnazială din Șona va fi reabilitată printr-o investiție de peste 4,3 milioane de lei. Lucrările propuse Școala Gimnaziala din Șona va fi reabilitata printr-o investiție de peste 4,3 milioane de lei. Lucrarile propuse Școala Gimnaziala din comuna Șona va fi reabilitata printr-o investiție de peste 4,3 milioane de lei. Primaria Șona a lansat pe 13 februarie, in SEAP, o licitație pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale din comuna Șona. Valoarea totala a lucrarilor este estimata la 4.304.978,35 de lei, fara TVA. Potrivit documentației, Școala Gimnaziala Șona este situata in localitatea […] Citește Școala Gimnaziala din Șona va fi reabilitata printr-o investiție de peste 4,3 milioane de lei. Lucrarile… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

