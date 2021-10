Fara spor. Așa se lucreaza de luni intregi in Parcul Civic. In data de 23 iulie, viceprimarul Ruben Lațcau ne declara ca dupa semnarea unui act adițional la contractul cu firmele care reabiliteaza Parcul Civic, acestea au la dispoziție 20 de zile sa finalizeze lucrarea, altfel vor primi penalizari. Iata ca am trecut de jumatatea […] Articolul Se reiau lucrarile in Parcul Civic din Timișoara. Cat mai intarzie finalizarea acestuia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .