Se reia traficul maritim între Spania și Maroc. Cele două țări s-au împăcat Marocul isi va redeschide marti legaturile maritime pentru pasageri cu Spania, in urma normalizarii relatiilor dintre cele doua tari, a anuntat luni seara Ministerul Transporturilor de la Rabat, noteaza AFP. „Companiile de transport maritim isi vor relua treptat serviciile de pasageri intre porturile marocane Tanger Med si Tanger-oras si porturile spaniole Algeciras si Tarifa”, a precizat ministerul intr-un comunicat. Situat pe coasta de nord a Marocului, pe stramtoarea Gibraltar, la doar 14 km de coasta spaniola, Tanger este unul dintre cele mai mari porturi la Marea Mediterana, alaturi de Marsilia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

