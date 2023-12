Se reduce la jumătate valoarea tichetelor pentru alimente Pensionarii și romanii cu venituri mici vor primi și in urmatorii patru ani tichete pentru alimente, insa acestea nu vor avea aceeași valoare in toata aceasta perioada. O ordonanța de urgența de Guvern aparuta recent (OUG 115/2023), care conține mai multe masuri fiscal-bugetare, stabilește ca valoarea ajutorului (tichete de alimente) ramane la 250 de lei, in 2024. Dupa aceea, insa, ea se va reduce la jumatate in urmatorii trei ani (2025-2027). Conform actului normativ, in perioada 2024-2027 vor exista doua masuri de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate: … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

