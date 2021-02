Se „redeschide” Anglia? Cu ce începe Scolile din Anglia vor fi redeschise pe 8 martie, iar persoanele care provin din doua familii diferite si grupurile alcatuite din cel mult sase persoane vor putea sa se intalneasca din nou in aer liber incepand din 29 martie. Totul se va derula „pe masura ce restrictiile anti-COVID-19 sunt relaxate in aceasta unitate teritoriala a Marii Britanii”, dupa cum a anuntat luni coordonatorul britanic al campaniei de vaccinare, Nadhim Zahawi. “Parerea noastra este aceea ca va fi o redeschidere graduala a intregii Anglii, nu una pe regiuni“, a declarat oficialul britanic pentru postul radiofonic LBC Radio.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

