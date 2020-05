Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Peter Navarro, consilier pe probleme comerciale la Casa Alba, a lansat acuzații la adresa Chinei cu privire la faptul ca nu a facut publice informații despre infecțiile cu noul coronavirus de indata ce le-a avut. Ba mai mult, acesta susține ca motivul pentru care a facut asta a fost faptul ca și-a dorit…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 140.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in China in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi, la ora 18:00 GMT. In total, 140.902 decese au fost inregistrate la nivel mondial…

- Europa - cel mai indoliat continent de pandemia noului coronavirus, cu peste 50.000 de morti - spera luni la o continuare a scaderii numarului deceselor inregistrate zilni, insa Statele Unite se asteapta la o saptamana extrem de dificila, comparata de catre liderii americani cu atentatele teroriste…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 30.003 persoane in lume, dintre care doua treimi in Europa, de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, care citeaza surse oficiale.

- China iși deschide granițele pentru turiști, in ciuda faptului ca in ultimele zile s-au inregistrat cazurile de infectare cu noul coronavirus de import.Cei care vor ajunge la Beijing vor putea vizita Marele Zid Chinezesc, situat la 70 de kilometri de Capitala.

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Romania și lumea intreaga se lupta acum cu virusul ucigaș care a luat naștere in China. Multe, dar foarte multe vedete din Romania și de peste hotare, au avut cate deva de spus despre pandemia de coronavirus in care ne aflam.