Se prelungește valabilitatea tichetelor de vacanță Turismul internațional este in colaps. Avionele sunt ținute la sol și mii de turiști și-au anulat vacanțele din cauza pandemiei. Nici turismul intern nu sta mai bine. Hotelurile sunt inchise, iar patronii nu știu cand și-ar putea relua activitatea. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

