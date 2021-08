Se pregătește un nou guvern afgan? Mullahul Abdul Ghani Baradar, comandant adjunct al talibanilor si lider al aripii politice a lor, se afla la Kabul, pentru discutii vizand formarea unui nou guvern afgan. Talibanii au promis o administratie cuprinzatoare a tarii, desi scepticismul in acest sens inca persista. Sosirea mullahului reprezinta inca un indiciu al increderii talibanilor ca detin controlul total asupra tarii, ca se pot deplasa liber si ca isi pot aduce acum chiar si cele mai proeminente personalitati la Kabul pentru a incepe discutii cu privire la noua forma de guvernare. Potrivit BBC, talibanii au anuntat ca vor sa negocieze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

