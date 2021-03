Senatorul USRPLUS Claudiu Nasui a anuntat marti, in plenul Senatului, ca a depus un proiect de lege prin care sa fie dezvaluiti toti securistii si rudelor lor pana la gradul al treilea care ocupa functii publice in Romania. Nasui a depus acest proiect dupa ce PSD l-a acuzat ca este „securist” si a cerut „Fara securisti in functii publice”. Marturia unei balerine romance dupa vaccinarea cu AstraZeneca: Soțul m-a resuscitat. Striga: respira! „Reincalziti minciuna despre dosarul Motorola. Imi atacati familia, sperand cumva sa ma dezgustati si sa va las in pace. Evident, nu voi face lucrul acesta.…