Se pregătește ceva? Soldați cu termen militar prelungit în Grecia Termenul de efectuare a serviciului militar in Grecia va creste de la 9 la 12 luni in cadrul unei masuri de ”consolidare a fortelor armate”, potrivit anunțului ministrului grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos. Aceasta decizie va intra in vigoare din luna mai si survine intr-un context de tensiuni sporite cu Turcia, potrivit AFP. Cu toate acestea, durata serviciului militar va putea fi mentinuta, potrivit ministrului grec, la 9 luni pentru tinerii care opteaza sa fie trimisi in zonele de frontiera cu Turcia, in special in regiunea raului Evros si pe anumite insule din Marea Egee. De luni de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

