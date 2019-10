Stiri pe aceeasi tema

- 39 de cadavre au fost descoperite intr-un container transportat de un camion in Essex, potrivit news.sky.com. Soferul camionului, un barbat in varsta de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crima.

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți într-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de lânga Londra. Șoferul tirului, un tânar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și ReutersCadavrele au fost descoperite în urma unui…

- Polițiștii clujeni susțin ca fata de 13 ani din Babuțiu, data disparuta duminica și care a fost gasita in noaptea de luni spre marți, nu prezenta urme vizibile de violența, iar conform primelor investigații aceasta ar fi lipsit de acasa pe fondul unei relații tensionate in familie, conform Mediafax.Citește…

- O femeie iși planificase vacanța alaturi de soțul și copilul sau, dar nu au mai ajuns pentru ca barbatul a murit in mod neprevazut. Julie Fuller, din Stoke-on-Trent, Marea Britanie, a cheltuit 670 de...

- Riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord a crescut, a avertizat Comisia Europeana intr-o comunicare publicata miercuri, in contextul in care Marea Britanie se adanceste intr-o criza politica ce ar putea conduce la alegeri legislative anticipate, transmite…

- Klaus Iohannis urmeaza sa faca declarații de presa incepand cu ora 17.00 la Palatul Cotroceni. Președintele este așteptat sa spuna ce decizie a luat in legatura cu mandatele de miniștrii ramase vacante dupa plecarea ALDE de la guvernare. Declarațiile șefului statului vin dupa ce premierul Viorica Dancila…