- Sanctiunile agresive ale SUA, cum ar fi inghetarea de anul trecut a rezervelor Rusiei in valoare de sute de miliarde de dolari, au determinat o serie de tari sa inceapa sa efectueze tranzactii comercial in alte valute decat dolarul, precum si sa isi repatrieze rezervele de aur. Dolarul ”nu mai are atractia…

- Un numar tot mai mare de tari au inceput sa isi repatrieze rezervele de aur ca masura de protectie impotriva sanctiunilor occidentale impuse Rusiei, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie efectuat de Invesco in randul bancilor centrale si fondurilor suverane, transmite Reuters.De asemenea, turbulentele…

- Ministerele de Externe rus si turc au declarat ca Serghei Lavrov si Hakan Fidan au discutat despre situatia din Ucraina, precum si despre acordul pentru exportul de cereale pe Marea Neagra, care a ridicat anul trecut o blocada de facto a porturilor ucrainene impusa de Rusia.Moscova a amenintat ca va…

- Regatul Unit a adoptat luni o noua legislatie pentru extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei și vrea sa-i forțeze pe ruși sa participe la efortul de reconstrucție a Ucrainei, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Regatul Unit a adoptat luni o noua legislatie care permite extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei, pana cand aceasta din urma va plati Ucrainei reparatii de razboi, relateaza agentiile Reuters si EFE, preluate de Agerpres.

- Emiratele Arabe Unite au devenit o platforma importanta de tranzactionare a aurului rusesc, dupa ce sanctiunile occidentale impuse Moscovei dupa invadarea Ucrainei au oprit accesul Rusiei spre rutele mai traditionale de export, arata datele vamale rusesti consultate de Reuters. Potrivit acestor date,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat sambata G7 ca urmareste „dubla restrictionare” a Rusiei si Chinei prin deciziile adoptate la summitul de la Hiroshima, transmite Reuters, citata de Agerpres.