Se pot vaccina cei care sunt infectaţi? Când trebuie să se vaccineze cei care au avut Covid-19 El spune ca persoanele care au o mica raceala se vor putea vaccina, precum si cele care deja au trecut prin boala, insa pentru acestia din urma recomandarea este sa se vaccinze dupa doua-trei luni de la momentul infectarii cu COVID-19. "Exista foarte putine boli care sa contraindice vaccinarea, discutam de boli acute, de boli febrile, dar doar daca aceste boli febrile sunt foarte serioase. O simpla raceala nu contraindica vaccinarea, chiar si persoanele care au o mica raceal (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

