- „Deci este o informatie la care dati-mi voie sa am rezerve, dati-mi voie sa ma indoiesc de aceasta informatie.Am vazut in mediul public asta, dar dati-mi voie sa ma informez despre el. Romania nu este monitorizata de FMI la momentul acesta. Deci este o informatie la care dati-mi voie sa am rezerve,…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, marti seara, ca s-a convenit in coalitie asupra proiectului noii legi a pensiilor, iaer aceasta ar trebui adoptata, in procedura de urgenta, pana in 20 noiembrie. Premierul a reiterat ideea ca, de la 1 ianuarie 2024, toate pensiile vor creste cu 13,8%, cat este rata…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat, marti, ca noua lege a pensiilor „arata foarte bine”, este apropiata de Legea 127 si va contribui la corectarea inechitatilor din sistem. „Arata foarte bine (n.red.: noua lege a pensiilor) si va spun ca am tinut…

- Ministerul Muncii anunta, miercuri, ca a fost pus in dezbatere publica privind cresterea salariului minim brut garantat in plata. ”In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 3.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 165,333 ore, in medie pe luna in…

- Guvernanții pregatesc schimbari majore pentru reforma sistemelor de pensii și salarii in Romania, anunța Realitatea PLUS. O delegație a Guvernului Romaniei merge la Bruxelles pentru discuții despre reformele urgente privind pensiile și salariile, dar și innvestițiile, pentru a nu pierde banii din urmatoarele…

- Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Sursele Realitatea Plus susțin ca impozitul de 15% pentru partea de necontributivitate ar putea fi mai mare si va trebui aplicat tuturor pensiilor de serviciu si militare si…