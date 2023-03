Stiri pe aceeasi tema

- Audi A4, modelul de clasa medie al constructorului din Ingolstadt, va primi o noua generație in acest an. Alaturi de obișnuitele noutați tehnice și estetice, se pare ca viitoarea iterație a modelului de clasa medie va primi și un nume nou. Astfel, odata cu noua generație, Audi A4 devine A5, potrivit…

- In 2022 Qualcomm si Ferrari anuntau un parteneriat important, care avea sa aduca cipurile producatorului american pe monoposturile si echipamentele din campusul Ferrari. Dupa un an iata ca vedem creatorul lui Snapdragon schimband tabara si trecand in barca celor de la Mercedes-AMG Petronas. Mai mult…

- In ziua de 29 Ianuarie 1886, germanul Karl Friederich Benz (1844-1929) a primit brevetul pentru fabricarea primului automobil din lume, alimentat cu benzina. Foto: Karl Friedrich Benz și primul sau automobil. Citește și: Comisia aproba ajutoarele de stat acordate de Romania societaților comereciale…

- Modele de epoca ale unor mașini precum Porsche, Mercedes, BMW sau Dodge aparținand omului de afaceri clujean Cosmin Pavel au ars in incendiul unei hale de la Tetarom. O hala de aproape 1.000 de metri patrați a parcului industrial Tetarom din Cluj a ars marți seara in cateva ore. Cea mai mare paguba…

- O naveta spațiala a zburata catre Luna și inapoi, pe Pamant cu motoare puse de un inginer roman. Inginerul roman a fost responsabil cu implementarea a 8 din cele 33 de motoare ale Orion. Prima misiune a programului Artemis, prin care NASA iși propune sa retrimita un echipaj uman pe Luna, s-a incheiat…

- Mai devreme in acest an, Ford a confirmat ca modelul Bronco va ajunge in Europa la sfarșitul anului viitor. Modelul va fi disponibil intr-un numar limitat de exemplare pe piața europeana și vor fi vandute doar exemplare cu volanul pe partea stanga. Altfel spus, modelul de teren american nu va fi comercializat…

- Puțina lume iși mai amintește ca in anii '90, pe poarta uzinei Dacia ieșea un model ingenios: Dacia 1309. Producția lui, care ajungea preponderent catre China, a ajutat constructorul roman sa supraviețuiasca unor ani extrem de dificili.