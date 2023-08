Se petrece la Oradea! E dureros!

Stiri pe aceeasi tema

- La Oradea, dupa ce a fost data jos statuia lui Mihai Viteazul, este ridicata statuia regelui Ladislau I al Ungariei O declarație recenta a episcopului romano-catolic Bocskei Laszlo privind amplasarea unei statui a regelui Ladislau I in Cetatea Oradea a starnit o dezbatere intensa in randul comunitații…

- In Oradea lui Bolojan ,,cel mult laudat,, s-a desființat Ansamblul folcloric Crișana, revista Familia, s-a ținut in dulap de scanduri timp de 7 ani statuia lui Mihai Eminescu iar bustul lui Emanoil Gojdu s-a mutat din spațiul central, s-a dat jos statuia voievodului Mihai Viteazul iar acum primaria…

- A fost aprobarea declansarea procedurii de expropriere. Consiliul Local al Sectorului 6 a avizat joi o hotarare in vederea amenajarii Parcului Grozavesti. In document se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti aprobarea declansarii procedurii. Sunt vizate imobile proprietate privata…

- Și Armata merge la UNTOLD. Militari și tehnica aparținand Ministerului Apararii Naționale participa anul acesta la festivalul UNTOLD care se desfașoara, in perioada 3 – 6 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca. ”Standul MApN va fi reprezentat de militari din Divizia 4 Infanterie „Gemina”, operatori…

- Mai mulți cetațeni ne-au sesizat asupra lipsei iluminatului public pe calea Mihai Viteazul de la Unicarm spre ieșirea din oraș precum și in cartierul Mihai Viteazu II. Imaginile primite nu au nevoie de niciun comentariu.

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud in parteneriat cu Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita are onoarea si bucuria de-a va invita la deschiderea Galeriei de arta ROD a Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud cu expozitia de pictura,…

- Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie, in Cotidianul, ca greva profesorilor ar putea fi „o prefața la un cutremur” ce sta sa se declanseze si sa cuprinda intreaga societate romaneasca. Iata textul: „Greva profesorilor polarizeaza scena publica. Are toate datele unui cutremur mai puternic care n-a inceput…