- Meteorologii anunta ninsori temporar viscolite incepand de duminica dimineata in jumatatea vestica a Moldovei si local in Carpatii Orientali si Occidentali. De asemenea, de sambata dupa-amiaza pana luni dimineata a fost emisa o avertizare de viscol si ninsori abundente in Carpatii Meridionali, la altitudini…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo cod galben, de viscol și ninsori abundente, valabila pana luni, 24 ianuarie, care vizeaza zona Carpaților Meridionali. Totodata, incepand de duminica dimineața, meteorologii anunța ninsori temporar viscolite in jumatatea vestica a Moldovei si local in Carpatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori temporar viscolite valabil in județul Suceava incepand de duminica, 23 ianuarie, de la ora 10:00 și pana luni, 24 ianuarie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval, in jumatatea vestica a Moldovei, local in Carpații…

- Mai multe localitati din 8 judete se afla, marti dimineata, sub avertizare cod galben de ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, intre orele 08:00 și 11:00, in zonele joase din județele Gorj și Valcea, se va semnala local ceata, care determina…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atentionari Cod galben de ninsori si viscol valabile pana marti in zonele de munte, dar si in cea mai mare parte a Moldovei si estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de luni, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, pentru sambata, doua avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi abundente și ninsori. Astfel, aAvertizarea meteo Cod portocaliu a intrat in vigoare la ora 10:00 și este valabila pana duminica, la ora 12:00. In intervalul mentionat, in Carpatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, ploi și viscol, valabila pana luni dimineața. In intervalul sambata ora 14.00 – luni ora 8.00, vor fi precipitații in cea mai mare parte a țarii. In cursul dupa-amiezii de sambata (11 decembrie) va ploua mai ales in regiunile…

- Iarna isi intra in drepturi in aproape toata țara. A nins in aceasta dimineata și in Capitala, iar in unele județe din centru și din nord-vestul țarii temperaturile sunt si cu 10 grade mai scazute fața de cele inregistrate ieri. Pentru orele urmatoarele meteorlogii anunta polei, in majoritatea regiunilor.…