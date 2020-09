Pe podium și la Super Slalom

Zona centrului expozițional Romexpo din capitală a fost gazda unei noi etape, a treia, din cadrul Campionatului Național de Super Slalom. Printre laureați, și piloți reprezentând cluburi din vestul țării - CS Krepelka Motorsport şi Pro Timiş...