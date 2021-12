Se modifică reglamentul parcărilor, dar mașina de ridicări auto nu e disponibilă Platforma pentru ridicari auto pentru muncipiul Targu Jiu va fi disponibila abia din luna martie a anului viitor. Tot de anul viitor, dar de la 1 ianuarie, va fi modificat regulamentul privind parcarile de reședința in municipiul Targu Jiu, insa mașina de ridicari auto nu va fi la dispoziția autoritaților locale din luna ianuarie. Prin urmare, va exista o perioada de acomodare cu noul sistem de parcare in parcarile de reședința. In momentul in care platforma de ridicari auto va ajunge la Targu Jiu se va trece și la ridicarea mașinilor parcate ilegal. Taxa pentru recuperarea mașinii ridicate cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

