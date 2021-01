Se misca Terra! A fost cutremur. Cel mai puternic din ultimul an de pe glob

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade a avut loc, joi dupa-amiaza, pe Insula Cipru, fiind simtit puternic, informeaza site-ul Knews.Kathimerini.com.cy, potrivit Mediafax. Cutremurul de 5,1 grade s-a produs in zona Dasaki Achnas, la circa 35 de kilometri sud-est de orasul Nicosia, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter s-a produs joi in insula Cipru, situata in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (CSEM), relateaza EFE. Seismul, care s-a produs la o adancime de 60 de kilometri, a avut loc la 16:38 ora locala (14:38 GMT).…

- In ziua de 06 Ianuarie 2021, la ora 19:28:36 (ora locala a Romaniei), s-a produs in SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.9, la adancimea de 60km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Bengkulu, 236km SV de Palembang, 255km S de Jambi City,…

- Un nou cutremur puternic a fost inregistrat miercuri in Croația. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut o magnitudine de 5,1 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la ora 19.01, ora Romaniei, și s-a produs la adancimea de 30 de…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs duminica in Insulele Aleutine, care apartin statului american Alaska, a precizat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinta (GFZ), potrivit Reuters.Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, a mai precizat centrul.

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.3 a fost inregistrat in Regiunea Luzon, din Filipine, la 01.43 Ora Romaniei, 07.43 Ora locala. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 14.07 N ; 120.95 E la adancimea de 33 de kilometri, si la 16 km S de Silang si 3 km SE de Tagaytay, ambele din Filipine.Filipinele…

- Un cutremur puternic, de 6,6 pe scala Richter, a avut loc vineri in largul Insulei Samos, la Marea Egee, si a fost resimtit pana in capitala greaca, situata la aproximativ 300 de kilometri distanta, a anuntat Institutul Geodinamic al Observatorului din Atena. Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51…

- Un seism puternic a avut loc, cu puțin timp in urma, in insulele Grecești. Cutremurul a inregistrat magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Afectate au fost orașe atat din Grecia, cat și din Turcia.