Stiri pe aceeasi tema

- Breaking! Incep audierile in dosarul CrevediaAncheta in cazul Crevedia, acolo unde dupa exploziile devastatoare au fost 58 de victime, se desfașoara pe repede inainte. Surse judiciare au dezvaluit pentru STIRIPESURSE.RO ca incep deja audierile in cazul care a ingrozit Romania. De altfel, dosarul…

- Statul vrea inapoi suma de 50 de mii de euro, platita dupa condamnarea la CEDO, in dosarul expulzarii profesorilor turci. Suma ar urma sa fie rambursata de Vasile Botnari, care era atunci șef al Serviciului de Informații și Securitate. Ministerul Justiției a inaintat o acțiune in regres pe numele lui.…

- Un barbat de 46 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de poarta de fotbal, care i-a cazut peste gat. Cazul a avut loc noaptea trecuta in satul Romanești, raionul Strașeni. Informația a fost comunicata, pentru UNIMEDIA, de catre ofițera de presa a Inspectoratului de Poliție Strașeni, Mariana Didenco.

- Micuțul Artiom, care a suportat traumatisme grave dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din Cupcini, raionul Edineț , a suportat o intervenție. Aceasta a fost efectuata la Edineț, de catre un doctor de la Spitalul Clinic Balți. Ulterior, micuțul a fost transferat cu reanimobilul la Balți.…

- Copilul de 7 ani, cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din orașul Cupcini , raionul Edineț se afla intr-o stare grava cu multiple traumatisme. Șeful Spitalului Raional Edineț a comunicat pentru TVNord ca s-a luat decizia ca acesta sa fie transferat la IMPS SC Balți pentru ca starea acestuia…

- Un minor a decedat, dupa ce peste el a cazut o poarta de fotbal. Tragicul incident s-a produs miercuri, 31 mai, in sectorul Ciocana al Capitalei. Informația a fost confirmata pentru Realitatea.md, de catre ofițera de presa a Poliției Capitalei, Natalia Stati. Potrivit ei, minorul se afla cu alți adolescenți…

- Asa-zisul „activist de mediu” Andrioni Alin Constantin, condamnat la sase ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor, a fost prins la data de 31 mai 2023. Infractorul a disparut fara urma cu putin inainte de a fi condamnat si a fost dat in urmarire general de Politia Romana. Timp de doua…