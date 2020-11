Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor 2020: „Am decis sa nu anulam aceasta editie! Noaptea Muzeelor 2020 nu este anulata deocamdata, in ciuda conditiilor sanitare impuse de pandemie. Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) precizeaza ca acest lucru se va intampla doar in cazul in care evenimentul va fi interzis…

- Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) anunta ca a decis sa nu anuleze editia 2020 a evenimentului Noaptea Muzeelor, in ciuda conditiilor sanitare impuse de pandemie, precizand ca acest lucru se va intampla doar in cazul in care acesta va fi interzis explicit de catre autoritati, totodata fiind…

- Numarul tot mai mare de pacienti care fac forme severe de COVID-19 a pus presiune pe sistemul medical din Romania. Medicii spun ca este posibil ca in curand sa nu mai avem locuri in spitale. "Inca am speranta pentru ca trebuie sa luptam impreuna, sa castigam acest razboi foarte dificil si…

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca suntem intr-un moment periculos al pandemiei. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele…

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut…

- Valul doi al pandemiei de coronavirus care a lovit puternic continentul european stabileste noi recorduri. Spania este primul stat european care contabilizeaza peste 1 milion de persoane infectate cu virusul Sars-Cov-2, iar Franta este foarte aproape, in timp ce mai multe tari, printre care Germania,…

- Valul doi al pandemiei de coronavirus care a lovit puternic continentul european stabileste noi recorduri. Spania este primul stat european care contabilizeaza peste 1 milion de persoane infectate cu virusul Sars-Cov-2, iar Franta este foarte aproape, in timp ce mai multe tari, printre care Germania,…

- Nu este deloc ieftin sa scoti bani de la ATM-uri din strainatate, chiar daca acestea fac parte din grupul bancii de la care ai tu cardul. Din acest motiv, nici bancile nu prea iti recomanda sa apelezi la aceasta solutie, decat daca nu ai o alta varianta. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii…