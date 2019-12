Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de plen a Consiliului Judetean Timis de luni i-a oferit lui Marin Popescu aprobarea pentru locul de consilier pe care Marian Vasile l-a lasat liber luna trecuta, prin demisie. Popescu il va inlocui incepand de luni, Liberalul Marin Popescu a obtinut numirea partidului sau pentru un post de consilier…

- Spitalul din Deta a fost dotat cu echipamente medicale care au fost cumparate, prin schema de minimis, de Consiliul Județean Timiș. Au intrat in dotarea acestui spital un sterilizator, un monitor de funcții vitale și un analizator de sange. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a facut…

- Spitalul din Faget a beneficiat de finanțare din partea Consiliului Județean Timiș – 250.000 de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala. Calin Dobra a fost joi la Faget și a vizitat spitalul. „Secțiile de Pediatrie, Ortopedie, Radiologie și Chirurgie ale Spitalului din Faget au fost dotate cu…

- Protestatarii sunt in zona Palatului Administrativ. Aceștia scandeaza in cor ”Mincinoasa, mincinoasa”. Viorica Dancila, premierul demis al Romaniei, va avea o intalnire cu autoritațile și va susține o conferința de presa in aceasta dimineața la Consiliul Județean Timiș. Este de așteptat,…

- Viorica Dancila se va afla vineri, 1 noiembrie, intr-o vizita la Timișoara, acestea fiind probabil ultimele zile in care va ocupa funcția de premier al Romaniei. In cazul in care cabinetul de miniștri propus de primul ministru desemnat – Ludovic Orban – va trece luni de votul camerelor…

- Dancila le va spune acest lucru și timișenilor, zilele acestea, cand este anunțata o vizita a sa in cel mai vestic județ al țarii. Intrebat de reporterul TION care sunt noutațile legate de sala polivalenta a Timișoarei, președintele CJ Timiș Calin Dobra a raspuns ca vestea asupra locației o va da…

- Etapa a III-a din prima liga de baschet s-a incheiat in sala Mihai Viteazul din Bucuresti, unde Steaua a intalnit SCM Timisoara. Inaintea acestei partide, ambele echipe aveau aceeasi linie de clasament, cu o victorie si o infrangere. The post Leii din Banat revin si se impun spectaculos pe terenul Stelei…

- Administratia timisoreana pregateste o surpriza placuta celor care lucreaza la fabricile de pe platforma industriala Buziasului. Calea Stan Vidrighin/Buziasului va fi extinsa si va avea trei benzi pe sens. Consilierii locali au aprobat realizarea studiului de fezabilitate referitor la acest proiect,…