- Se lucreaza la realizarea de șanțuri betonate pe strazile Valea Mare și Valea Teodoreștilor in satul Gemenea- Bratulești, investiția este realizata in cadrul unui proiect al Primariei Voinești finanțat și prin Programul Județean de Dezvoltare Locala inițiat de CJ Dambovita. Administrația de la Voinești,…

VEZI unde se lucreaza la infrastructura rutiera din județul Dambovița, in perioada 18 – 21.04.2023

Tot județul Dambovița este sub informare meteo de ploi moderate cantitativ și intensificari ale vantului

SE LUCREAZA ȘI SAMBATA la Serviciul Public Permise și Inmatriculare a vehiculelor Dambovița, prefectul Claudia GILIA a dat ordin in acest sens

- Cei aproape 100 de km de pista vor face parte din traseul cicloturistic numit Velo Apuseni, care va lega județele Cluj, Bihor și Alba prin munți, și care va avea o lungime totala de 227 de kilometri.

- Exerciții de evacuare in caz de seism, la nivelul unitaților școlare din Dambovița , Specialiștii Serviciului de Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților și ai Inspecției de Prevenire, alaturi de salvatorii dambovițeni, au fost prezenți in instituțiile de invațamant din județ, unde au…

- ISU Dambovița: Un om informat este un om protejat! Activitațile din cadrul programului dedicat sarbatoririi Zilei Protecției Civile din Romania au continuat in județul Dambovița, in unitațile școlare . Pompierii ISU Dambovița impreuna cu voluntarii din cadrul programului „Salvatori din pasiune” i-au…

- Se lucreaza la șanțuri betonate și podețe cu intrare in proprietați, pe DJ 722 in comuna Nucet , o investiție foarte importanta pentru comunitate cu finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare Locala , program inițiat de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, primul program din Romania de…