Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție din sezonul cu numarul opt iUmor, difuzata aseara, in intervalul 19:59 – 22:49, la Antena 1, s-a impus ca lider de audienta la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de ani.

- Cel mai urmarit show de umor continua sambata, 14 martie, de la ora 20:00, la Antena 1. Doina Teodoru va deschide cea de-a patra ediție iUmor și este pregatita sa stea iar fața in fața cu Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. Pentru caștigatoarea celui de-al treilea sezon, scena iUmor nu mai are secrete,…

- Teodora Nedelcu s-a clasat pe primul loc in topul preferințelor publicului in cea de-a treia ediție iUmor. Concurenta a realizat unul dintre cele mai bune numere de umor negru de la iUmor, iar juratii s-au declarat impresionati de calitatea glumelor ei. “Sunt un om normal cu foarte multe probleme, mult…

- Filmele incluse in selectia oficiala a celei de-a 73-a editii a Festivalului de Film de la Cannes vor fi anuntate de Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, in prezenta lui Pierre Lescure, presedintele evenimentului, pe 16 aprilie, la cinematograful UGC Normandie din Paris,

- In perioada 13-21 iulie curent va avea loc Concursul International "Slaveanskii Bazar", editia a XXIX-a, desfașurat tradițional la Vitebsk, Belarus. In acest an organizatorii au pregatit o serie de surprize, inclusiv s-au stabilit și noi condiții de participare.

- Cel de-al doilea sezon al serialului de comedie Mangalița, care va incepe, sambata, 22 februarie, de la ora 22:30, la Antena 1 aduce, pe langa personajele consacrate, unele noi. Dana și Svetlana, pe care...

- Iti place Andra, dar esti si fan Delia, razi la glumele din „Las Fierbinti”, dar zambesti si la „Mangalita”, te uiti la „Sacrificiul”, dar si la „Vlad”, iar „Romanii au talent”, „Asia Express” si „iUmor” iti plac in egala masura. Click! iti spune cand se vor difuza productiile tale favorite la tv, astfel…