- Sucursala Alba Iulia a operatorului regional APA CTTA SA ALBA, anunta ca in data de 23.02.2022, s-a produs o avarie majora la reteaua de alimentare cu apa potabila a cartierului Micesti din municipiul Alba Iulia. Echipa de interventie se afla la fata locului si depune tot efortul pentru ca aceasta sa…

- Sucursala Ocna Mures a operatorului regional APA CTTA SA ALBA anunța consumatorii ca, in vederea executarii unor lucrari de mentenanta la reteaua de alimentare in cartierul Malinului din orasul Ocna Mures, va fi intrerupta furnizarea apei potabile in acest cartier in data de 22.02.2022 in intervalul…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Albota, in ziua de marti 08.02.2022, intre orele 9 – 14, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: – Albota DN, Morlovani, Mosteni, Gura Vaii, Genei, Bisericii. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 20 ianuarie, pana la ora 12.00, in Baia Mare, pe str. Mihai Eminescu (intre str. Muncii și str. Rovine), unde se executa lucrari de reparații branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt…

- RAJA SA intrerupe furnizarea apei potabile miercuri, 12 ianuarie 2022, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de aductiune, cu diametrul de 800 mm, de la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas Constanta. Astfel, in intervalul orar 08.00 ndash; 21.00, vor…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 10 ianuarie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, str. Victoriei, nr. 46, unde au loc lucrari de reparat branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, marți, in jurul amiezii, pentru acordare prim ajutor medical și asigurare masuri PSI, la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, pe strada Fantanele. Sunt implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat. Din accident au rezultat…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 17 decembrie, pana la ora 14.00, in Sighetu Marmației – str. Doboieș, Tisa – Craciunești – Bocicoiu Mare (comuna Bocicoiu Mare), din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației…