Saptamana incepe cu noi intreruperi in furnizarea de apa curenta. Aquatim a anuntat ca sunt avarii in Timisoara, Recas, Izvin si Alios. Astfel, astazi pana la ora 15.00, consumatorii de pe strazile timisorene Albinelor, Emil Racovița, Silistra si Anina nu vor avea apa, precum nici cei din Recaș, Izvin și Alioș. In alta ordine de […] Articolul Se intrerupe apa: avarii in Timișoara și cateva localitați din județul Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .