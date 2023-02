Stiri pe aceeasi tema

- Bullying-ul a scapat de sub control in mai multe școli din Romania. Un minor in varsta de 12 ani a fost bagat intr-o cușca de sarma și umilit de proprii colegi. Situația revoltatoare a avut loc la o școala din Bacau. Un copil de 12 ani a fost agresat și umilit frecvent, de mai bine de un an de zile…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Gorj a demarat o ancheta la Școala Gimnaziala „Alexandru Ștefulescu“ din Targu Jiu, dupa ce un profesor de educație fizica și sport a simulat ca-i taie degetul unui elev din clasa a II-a, in varsta de opt ani.

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost accidentat mortal, sambata seara, in timp ce incerca sa traverseze DN 15 pe o trecere de pietoni, la Savinesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, a enumerat motivele pentru care țara noastra nu are o industrie competitiva in relația cu alte state. Aprecierile omului de afaceri vin in contextul in care președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat…