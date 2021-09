Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a obtinut azi un succes important in Liga 2. Ros-galbenii au depasit fosta divizionara „A” Astra Giurgiu cu 2-1 dupa ce oaspetii au deschis scorul in jocul din runda a 6-a disputat pe „Electrica”. La -2 din cauza penalizarilor si cu noi jucatori care si-au gasit angajament in elita, banatenii…

- Ripensia Timisoara a inregistrat cel de-al treilea rezultat de egalitate din tot atatea dispute acasa in acest nou sezon de Liga 2. Ros-galbenii au deschis scorul prin principalul marcator – Denis Golda – in fata celor de la FC Brasov, dar oaspetii veniti cu un moral scazut in Banat, nu au plecat cu…

- Daca in deplasare, Ripi a uimit, etaland un joc fara greseala, e adevarat disputand o singura partida afara, iata ca acasa lucrurile nu prea se leaga. Echipa banateana a luat doar un punct in intalnirea cu FC Brasov, dupa 90 de minute echilibrate, 1-1. Ardelenii au venit pe Bega dupa un incredibil 0-6…

- Calificata in etapa a III-a a Cupei Romaniei dupa victoria la limita, 1 – 0 in deplasare, in fata celor de la Sportul Simleu Silvaniei, SCM Zalau va avea o misiune destul de dificila in aceasta faza a competitiei. Echipa pregatita de George Zima si Alexandru Pop va evolua in deplasare, pe terenul formatiei…

- FC Hermannstadt a câștigat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața echipa Poli Iasi, în primul meci al etapei a treia a Ligii a II-a.Pentru Hermannstadt au marcat Ionut Nastasie ('59) și Georgian Nita ('88), în timp ce Cristian Puscas ('72) a înscris…

- La fel ca anul trecut, SCM Zalau si Sportul Simleu se vor intalni, din nou, in Cupa Romaniei, de aceasta data, in faza a II-a, dupa ce simleuanii au trecut in prima etapa de Rapid Jibou, castigatoarea fazei judetene. Duelul programat miercuri, de la ora 17:30, pe Stadionul „Magura” din Simleu Silvaniei…

- Rapid va juca meciurile de pe teren propriu pe Arena Naționala. Victor Angelescu, finanțatorul Rapidului, a dat asigurari in acest sens. CONTEXT: Gigi Becali susține ca giuleștenii nu pot juca meciurile de pe teren propriu pe Arena Naționala: „Am vazut ca a zis Daniel Niculae ca Rapid va juca pe Arena…

- Pe final de luna iunie, consilierii locali se vor intruni in ședința ordinara a lunii in curs pentru a aproba sau nu mai multe proiecte de hotarare. Printre acestea va fi și cel privitor la aprobarea nivelului valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu…