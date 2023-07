Se îngroașă gluma! DNA se implică în scandalul Armata-Gigi Becali DNA a transmis faptul ca a primit 131 de plangeri facute de persoane fizice, in privința modului in care s-au desfașurat negocierile dintre FCSB și CSA Steaua pentru inchirierea stadionului din Ghencea, anunța Fanatik. „Pe rolul DNA – Secția de combatere a corupției a fost inregistrata o lucrare ce cuprinde, in acest moment, 131 de sesizari formulate de diverse persoane fizice, «pe subiectul inchirierii stadionului Ghencea…». Lucrarea respectiva se afla in faza de examinare a sesizarii (conform art. 294 din Codul de Procedura Penala), ce reprezinta o etapa prealabila a declanșarii procesului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

