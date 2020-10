Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele, cinematograful, muzeele, salile de fitness si de jocuri de noroc din Sfantu Gheorghe vor fi inchise in urmatoarele doua saptamani, masura fiind dispusa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiu a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori.…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Consiliul Municipal pentru Situații de Urgența a decis luni ca masca sa fie obligatorie in București in toate spațiile publice inchise și deschise. De asemenea, restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele și salile de jocuri de noroc vor fi inchise pentru urmatoarele 14 zile. Masurile se vor…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta prevede clar ca odata depașit indicele de 3 la mie masurile de restricție stabilite, inclusiv școala online, trebuie implementate, iar prefectul de București sa convoace Comitetul pentru Situații de Urgența astfel incat aceste restricții sa intre…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Arad a decis, marți, inchiderea restaurantelor, cafenelelor care funcționeaza in interiorul cladirilor, a salilor de jocuri de noroc și a cinematografelor din orașul Arad și din alte localitați din județ, anunța MEDIAFAX.Decizia a fost luata…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Arad a decis, marți, inchiderea restaurantelor, cafenelelor care funcționeaza in interiorul cladirilor, a salilor de jocuri de noroc și a cinematografelor din orașul Arad și din alte localitați din județ. Decizia a fost luata dupa ce incidența cumulata…

- Activitatile culturale sunt interzise, pana la o noua decizie a CJSU Constanta.Astazi, 07 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s a reunit la sala "Remus Opreanu", pentru votarea hotararilor nr. 34 si 35…

- Se schimba programul pentru fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri, cazinouri in Argeș. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit astazi, 03 august, in ședința extraordinara și a adoptat hotararea nr. 28. Ținand cont de situația epidemiologica din județ și de hotararea…