Președintele Klaus Iohannis este de parere ca nu trebuie exagerat cu inchiderea școlilor și arata ca elevii trebuie sa mearga la școala, asta pentru ca și parinții sa mearga la serviciu. ”Inchiderea școlii nu trebuie exagerata, copiii sunt in siguranța in școli. Copiii trebuie sa mearga la școala sa invețe, parinții trebuie sa ii trimita la școala pentru ca și ei sa mearga la servici. Pentru a nu lua masuri exagerate trebuie sa analizam foarte bine și punctual. De aceea, am convenit astazi, impreuna cu cei de la INSP sa elaboram o metodologie.”, a spus Klaus Iohannis. De cealalta parte, aproape…