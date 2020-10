Rep: Poate fi susceptibila masura guvernamentala de incalcare a libertatii religioase? Care sunt principiile care, odata incalcate, echivaleaza cu incalcarea acestei libertati? Unde le putem gasi? Catalin Raiu: Restrictionarea oricarui drept in general, deci si a libertatii religioase in particular, se face conform legislatiei si tratatelor internationale la care Romania este parte cu respectarea unor principii si conditii generale. Efortul autori (...)