Se impun restricții suplimentare de sărbători? Răspunsul premierului interimar Premierul interimar Nicolae Ciuca recomanda ca in perioada sarbatorilor de iarna sa ramanem acasa și sa evitam deplasarile la rude sau la priteni. Șeful iterimar al Guvernului anunța ca in Romania nu vor introduse restricții suplimenatre in aceasta perioada din an. „As face o recomandare in calitate de cetatean. La randul meu, sunt si fiu si parinte si bunic si fiecare dintre noi traim emotia aceasta, a sarbatorilor de iarna, poate este perioada cea mai incarcata emotional, cand ne dorim sa calatorim, sa ne vedem parintii, sa ne vedem copiii, sa ne vedem nepotii, sa ne vedem rudele, in general;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

